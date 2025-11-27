Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz tritt nicht zur Wiederwahl an

Keystone-SDA

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) tritt im November 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an. Lanz kandidert im kommenden März für einen Sitz im Regierungsrat des Kantons Bern.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sollte er in die Berner Kantonsregierung gewählt werden, würde er dieses Amt Anfang Juni 2026 annehmen, wie die Stadtbehörden in einer Mitteilung vom Donnerstag schreiben.

Er sei jedoch unabhängig vom Ausgang der Regierungsratswahlen zum Schluss gekommen, dass er nach vier Legislaturen bereit sei für eine berufliche Veränderung, liess Lanz mitteilen.

«Es ist ein Privileg, darf ich schon so lange Stadtpräsident in Thun sein, und es erfüllt mich mit grossem Stolz, dass sich Thun in dieser Zeit positiv weiterentwickelt hat», wird Lanz in der Mitteilung zitiert. Ein Jahr vor den Gemeindewahlen wolle er nun Transparenz schaffen und frühzeitig informieren.