Thurbo verzeichnet Rekord bei zurückgelegten Passagier-Kilometern

Keystone-SDA

Die Ostschweizer Regionalbahn Thurbo hat im vergangenen Jahr knapp 35 Millionen Passagiere transportiert. Das Unternehmen konnte die Pünktlichkeit steigern und einen Gewinn von 1,2 Millionen Franken erwirtschaften.

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(Keystone-SDA) Mit 34,9 Millionen Fahrgästen pendelte sich die Passagierzahl zum dritten Mal in Folge bei der 35-Millionen-Marke ein, wie Thurbo am Montag mitteilte. Zwar führte der neue Halbstundentakt des IR13 zwischen St. Gallen und Chur zu tieferen Frequenzen im Rheintal, in der Summe aller Linien konnte das Rekordniveau von 2024 jedoch gehalten werden.

Die Reisenden legten insgesamt 501,2 Millionen Kilometer zurück – so viele wie noch nie. Gleichzeitig verbesserte sich die Pünktlichkeit um einen Prozentpunkt auf 96,6 Prozent.

Das Jahresergebnis von 1,2 Millionen Franken (0,6 Prozent des Umsatzes) liege nahe bei der im subventionierten Regionalverkehr angestrebten schwarzen Null. Das positive Ergebnis wurde laut Mitteilung durch hohe Kostensensibilität und Einsparungen bei der Administration und der Fahrzeuginstandhaltung erreicht.

Im November 2025 eröffnete Thurbo zudem die neue, 18,4 Millionen Franken teure Serviceanlage in Weinfelden. Dort werden auch die neuen Thurbo Züge des Typs «Flirt Evo» für den Einsatz vorbereitet. Die 75 Meter langen Kompositionen werden derzeit auf der Linie S9 zwischen Wil und Wattwil getestet und sollen ab der zweiten Jahreshälfte 2026 regulär im Tösstal auf der Linie S26 eingesetzt werden.