Thurgau übergibt archäologische Objekte an kolumbianische Botschaft

Keystone-SDA

Der Kanton Thurgau hat drei archäologische Gegenstände aus dem eigenen Depot der kolumbianischen Botschaft übergeben. Die Fachstelle "Internationaler Kulturgütertransfer und Raubkunst" des Bundesamts für Kultur koordinierte die Aktion.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton Thurgau erklärte am Dienstag in einer Mitteilung, seinem Amt für Archäologie seien über Jahrzehnte immer wieder archäologische Objekte aus fremden Ländern abgegeben worden. Das Amt sei zwar nur für die Thurgauer Archäologie zuständig. «Doch um das Kulturgut davor zu bewahren, auf der Abfallhalde oder dem Schwarzmarkt zu landen, hat es Keramik, Waffen und weitere Objekte im Depot bewahrt und gehütet.»

So wurden die präkolumbianischen Keramiken, ein spätantiker Krug, ein Wrackfund aus dem Mittelmeer sowie ein Gefäss mit Tiermotiv in Bern an die Botschaft des südamerikanischen Landes zurückgegeben.