Thurgauer Polizei nimmt geflüchteten Autofahrer fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagvormittag in Horn einen 32-jährigen Autofahrer nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Er missachtete zuvor ein Haltezeichen der Polizei und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Während der Verfolgungsfahrt reagierte der Fahrer nicht auf Blaulicht, Wechselklanghorn und die Leuchtzeichen «Stopp Polizei», hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Montag. Der Mann habe ausserdem mehrere Verkehrsregeln missachtet.

Zwar verloren die Einsatzkräfte das Auto aus den Augen. Sie kontrollierten daraufhin seinen Wohnort und konnten ihn schliesslich antreffen. Er wurde als fahrunfähig beurteilt und festgenommen. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Ursprünglich wollten die Polizisten den Mann anhalten, weil er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte.