The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Thurgauer Regierungsrat präsentiert Halbzeitbilanz

Keystone-SDA

Die Thurgauer Regierung hat in den ersten zwei Jahren der Legislatur 18 von 68 angekündigten Massnahmen umgesetzt. Sie zieht eine positive Halbzeitbilanz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Regierungsrat bewege sich in einem schwierigen finanziellen Umfeld, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei vom Dienstag. Auf der anderen Seite wolle sich der Kanton weiterentwickeln.

Diese Voraussetzungen, aber auch der unerwartete Tod der Regierungskollegin Sonja Wiesmann (SP), hätten die ersten beiden Jahre der laufenden Legislatur geprägt. Man könne aber eine positive Zwischenbilanz ziehen, wird Regierungspräsident Urs Martin (SVP) zitiert.

Ausgehend von verschiedenen Schwerpunkten hatte der Regierungsrat Ziele definiert und dazu 68 Massnahmen erarbeitet. 26 Prozent davon seien bereits vollständig umgesetzt worden. Dazu gehören etwa der Ausbau von E-Voting oder die Entwicklung von Massnahmen für die Wiedereingliederung von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt.

45 Massnahmen befänden sich noch in der Umsetzung. Dazu zählten Langzeitprojekte wie der Ausbau des digitalen Schalters oder die Umsetzung des Konzepts Thur3. Lediglich fünf Massnahmen seien noch nicht in Angriff genommen worden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft