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Thurgauer Spitäler wollen sich am Spital Wetzikon beteiligen

Keystone-SDA

Für das finanziell angeschlagene Spital Wetzikon gibt es einen weiteren Interessenten: Thurmed, die Dachorganisation der Thurgauer Spitäler, will sich strategisch am Spital beteiligen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Thurmed habe dem GZO Spital Wetzikon und seinen Eigentümergemeinden ein entsprechendes Angebot überreicht, teilte der Dachverband am Montag mit. Damit werde eine Besserstellung der Gläubiger der GZO ermöglicht. Über die Höhe des geplanten Anteils und zu finanziellen Fragen wurden in der Mitteilung allerdings keine Angaben gemacht.

Das Spital Wetzikon soll gemäss den Plänen der Thurgauer wie bisher weiterbetrieben werden. Es sei das Ziel, eine wohnortnahe Spitalversorgung im Zürcher Oberland langfristig zu sichern und die Synergien eines grossen Spitalverbundes zu nutzen.

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