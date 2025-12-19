Thurgauer SVP-Politiker verlangen ein Handyverbot an Schulen

Im Kanton Thurgau haben SVP-Kantonsräte eine Motion für ein Verbot von Handys an den Volksschulen eingereicht. Geräte wie Smartphones und Tablets sollen nur in Ausnahmen zur Umsetzung des Lehrplans im Klassenzimmer erlaubt sein.

(Keystone-SDA) Mit dem Verbot soll «ein ruhiger und ablenkungsfreier» Unterricht gewährleistet werden, hiess es in der Motion. Das stärke auch den Aufbau und die Pflege von Kontakten und Interaktionen untereinander. Zudem sollen damit Kontrollaktionen und die ständige Erreichbarkeit der Kinder mittels Smartwatches und Smartphones durch besorgte Eltern eingedämmt werden.

In der Schweiz sind Handyverbote oder handyfreie Zonen an Schulen in mehreren Kantonen und Gemeinden ein Thema. Die Kantone Aargau und Nidwalden beschlossen bereits ein solches Verbot.