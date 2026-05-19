Tieranhänger kippt auf der Autobahn A2 bei Sempach um

Keystone-SDA

Der Anhänger eines Pick-up ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 bei Sempach auf die Seite gekippt. Eine der drei transportierten Kühe verletzte sich und die Unfallarbeiten führten zu Verkehrsbehinderungen.

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(Keystone-SDA) Während rund zweieinhalb Stunden blieb der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden für die Bergungsarbeiten gesperrt, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war nach dem Wechsel von der Einfahrt auf die Normalspur ins Schlingern geraten. Der Anhänger kippte um und kam auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Der Pick-up drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der Lenker des Pick-ups blieb unverletzt. Die drei Kühe wurden unter Beizug einer Tierärztin geborgen.