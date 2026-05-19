The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Tieranhänger kippt auf der Autobahn A2 bei Sempach um

Keystone-SDA

Der Anhänger eines Pick-up ist am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 bei Sempach auf die Seite gekippt. Eine der drei transportierten Kühe verletzte sich und die Unfallarbeiten führten zu Verkehrsbehinderungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Während rund zweieinhalb Stunden blieb der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Norden für die Bergungsarbeiten gesperrt, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war nach dem Wechsel von der Einfahrt auf die Normalspur ins Schlingern geraten. Der Anhänger kippte um und kam auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Der Pick-up drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der Lenker des Pick-ups blieb unverletzt. Die drei Kühe wurden unter Beizug einer Tierärztin geborgen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft