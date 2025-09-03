The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Tierpark Bern trauert um verstorbenen Seehund Saluk

Keystone-SDA

Der Tierpark Bern muss den Verlust eines Seehunds hinnehmen. Das Zuchtmännchen "Saluk" ist am 26. August bei einem medizinischen Eingriff unter Narkose verstorben, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dem Tier habe ein Fremdkörper aus dem Magen entfernt werden müssen, hiess es in der Mitteilung. Nach dem Eingriff sei Saluk nicht mehr aus der Narkose aufgewacht und habe trotz Reanimation nicht ins Leben zurückgeholt werden können. Narkosen seien bei Seehunden wegen ihrer speziellen Anpassungen an den Lebensraum Wasser äusserst schwierig.

Der 10-jährige Saluk sei nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Mitarbeitenden äusserst beliebt gewesen, schrieb der Tierpark. Die Seehundgruppe zählt nun noch vier Tiere: drei Weibchen und ein junges Männchen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
63 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft