Titlis Bergbahnen führen durch erneuerten Turm auf 3020 Metern

Keystone-SDA

Die Titlis Bergbahnen stellen auf 3020 Metern über Meer den erneuerten Richtstrahlturm "Titlis Tower" vor. Der Turm mit Restaurant, Aussichtsplattform und Rolex-Boutique ist Teil eines 150-Millionen-Gesamtprojekts.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dreijähriger Bauzeit eröffnet der höchstgelegene Turm Europas, wie ihn Patrick Zwyssig von der Baukommission vor den Medien nannte, dieser Tage im kleineren Rahmen. Auf grössere Eröffnungsfeierlichkeiten will das Unternehmen nach dem Gondelunfall vom 18. März, bei dem eine Person verstarb, verzichten.

Verwaltungsratspräsident Hans Wicki, Nidwaldner FDP-Ständerat, sprach von einem «Meilenstein der Modernisierung». Unweit des Turms soll bis 2029 die neue Bergstation entstehen. Die Arbeiten seien sowohl bezüglich der Kosten als auch des Zeitplans auf Kurs, so Wicki weiter.

Für den erneuerten Turm wurde die Stahlkonstruktion aus den 1980er-Jahren mit neuen Treppen, Liften und zwei horizontalen Riegeln ergänzt. Die Gestaltung übernahm das Basler Architekturbüro Herzog & De Meuron.