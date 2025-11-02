Tobias Egger neuer Stadtpräsident von Nidau
Der neue Stadtpräsident von Nidau heisst Tobias Egger. Der SP-Politiker hat sich am Sonntag in der Stichwahl um das Stadtpräsidium gegen Beat Cattaruzza (GLP) durchgesetzt.
(Keystone-SDA) Egger erhielt 750 Stimmen, Cattaruzza 675. Die Wahlbeteiligung betrug 33,9 Prozent, wie die Stadt Nidau in einer Mitteilung bekanntgab.
SP-Politiker Egger hat Jahrgang 1995 und ist Jurist. Er ist seit 2022 Vizepräsident und Gemeinderat der Stadt Nidau. Egger führte das Ressort Tiefbau und Umwelt.
Amtsinhaberin Sandra Hess (FDP) trat nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an. Die FDP verlor das Stadtpräsidium von Nidau somit nach Jahrzehnten.
2021 war Egger in der Stichwahl um das Stadtpräsidium Hess knapp mit 56 Stimmen unterlegen.