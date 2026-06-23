Tobs verlegt Werkstätten und Probebühnen ins Attisholz-Areal

Keystone-SDA

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Der Stiftungsrat von Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs) hat entschieden: Die Kulturinstitution wird mit ihren Werkstätten und Probebühnen auf das Attisholz-Areal in Riedholz SO ziehen. Der Bezug der Räumlichkeiten ist für den Sommer 2029 geplant.

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(Keystone-SDA) Der Handlungsbedarf für das Theater Orchester Biel Solothurn sei in den vergangenen Jahren drängender geworden, teilte der Stiftungsrat am Dienstag mit.

Die bisherigen Werkstätten und Probebühnen an der Dornacherstrasse in Solothurn seien stark sanierungsbedürftig und genügten den Standards in Bezug auf Arbeitssicherheit, Energieeffizienz und moderne Betriebsabläufe nicht mehr.

Auf dem Attisholz-Areal in Riedholz wird Tobs künftig moderne Räumlichkeiten im sogenannten «Lagerhaus» beziehen, wie es weiter hiess. Durch die Zusammenführung der verschiedenen Betriebsbereiche an einem Standort erhofft sich die Institution nach eigenen Angaben effizientere Abläufe und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende und Kunstschaffende.

Unterstützt wird das Vorhaben von verschiedenen Partnern, allen voran vom Kanton Solothurn, der Däster-Schild Stiftung und der Ernst Göhner Stiftung. Der Solothurner Regierungsrat habe bereits im Vorfeld die Notwendigkeit der neuen Einrichtungen anerkannt und dabei die grosse kulturelle Bedeutung von Tobs für den Kanton und die gesamte Region hervorgehoben, hielt die Stiftung weiter fest.