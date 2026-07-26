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Todesfall nach Sturz in Gletscherspalte beim Blüemlisalphorn BE

Keystone-SDA

Beim Abstieg vom Blüemlisalphorn bei Kandersteg BE ist am Freitagnachmittag eine Seilschaft von zwei Männern in eine Gletscherspalte gestürzt. Einer der beiden Männer konnte nur noch tot geborgen werden. Der andere verletzte sich leicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei erhielt erst am Samstagmorgen, kurz nach 9.50 Uhr, die Meldung, wonach Drittpersonen beim Blüemlisalpgletscher auf einen um Hilfe rufenden Mann in einer Gletscherspalte aufmerksam geworden seien, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Ersten Kenntnissen zufolge sei eine Seilschaft mit zwei Männern am Freitagmorgen zu einer Bergtour aufgebrochen. Beim Abstieg vom Blüemlisalphorn seien die beiden Männer aus noch nicht geklärten Gründen im Bereich vom westlichen Blüemlisalp Rothorn in eine Gletscherspalte gestürzt.

Die Rettungskräfte konnten die beiden Männer gemäss Communiqué bergen. Bei einem der beiden habe vor Ort aber nur noch der Tod festgestellt werden können. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Waadt. Der zweite Mann habe sich nur leicht verletzt.

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