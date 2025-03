Tokio Hotel kommt im November 2026 nach Zürich zurück

Keystone-SDA

Tokio Hotel kommt nach Zürich zurück. Im Hallenstadion gibt die deutsche Musikband am 10. November nächsten Jahres ein Konzert im Rahmen ihrer Arena Tour 2026.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 2001 von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz aus Leipzig gegründete Band hat in verschiedenen Ländern Europas, in Lateinamerika und auch in Kanada ein Stammpublikum. Mit Hits wie «Durch den Monsun» und «White Lies» hat sich die Boygroup aus Magdeburg als eine der erfolgreichsten deutschen Bands international etabliert.

Erst am vergangenen Sonntag begeisterten Tokio Hotel tausende Fans an ihrem Konzert in Zürich.