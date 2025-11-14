Tonnenschweres Stahlelement fällt in Splügen GR von einem Lastwagen

Ein zwölf Tonnen schweres Stahlelement ist in der Nacht auf Donnerstag in Splügen von einem Sattelschlepper auf die Autostrasse A13 gefallen. Die Strasse wurde gemäss der Polizei stark beschädigt, konnte aber noch in der Nacht wieder repariert werden.

(Keystone-SDA) Die Ladung auf dem Sattelschlepper war ungenügend gesichert, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Die Bergung des Stahlelements, ein Pressstück für die Stossstangenanfertigung von Fahrzeugen, dauerte mehrere Stunden.