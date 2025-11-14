The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Tonnenschweres Stahlelement fällt in Splügen GR von einem Lastwagen

Keystone-SDA

Ein zwölf Tonnen schweres Stahlelement ist in der Nacht auf Donnerstag in Splügen von einem Sattelschlepper auf die Autostrasse A13 gefallen. Die Strasse wurde gemäss der Polizei stark beschädigt, konnte aber noch in der Nacht wieder repariert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ladung auf dem Sattelschlepper war ungenügend gesichert, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Die Bergung des Stahlelements, ein Pressstück für die Stossstangenanfertigung von Fahrzeugen, dauerte mehrere Stunden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft