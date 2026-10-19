Top-Star Sting am 9. Juli am kleinen Open-Air St. Peter at Sunset

Keystone-SDA

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Sting kommt im nächsten Sommer für ein Konzert in die Schweiz. Der einstige Frontmann von The Police tritt am 9. Juli jedoch nicht auf einer der grossen Bühnen auf, sondern im beschaulichen solothurnischen Kestenholz am Festival St. Peter at Sunset.

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(Keystone-SDA) Das kleine Open Air St. Peter at Sunset in Kestenholz an lauschiger Lage mit Blick auf den Jura hat für seine kommende Ausgabe einen Top-Star im Line-Up: Sting. Er tritt im Rahmen seiner «Sting 3.0»-Europatour auf – und zwar mit seinem Trio, dem Gitarristen Dominic Miller und dem Schlagzeuger Chris Maas. Das haben die Veranstalter am Montag bekannt gegeben.

Von dem Trio gibt es bereits das Album «Sting 3.0 Live». Unter den zehn Songs findet sich beispielsweise eine Live-Version von «Be Still My Beating Heart» oder von «Fragile». Es lässt darauf schliessen, dass Sting auch am Konzert auf seine umfangreiches Werk zurückgreifen wird. Der Vorverkauf für das Konzert startet am 23. Oktober um 10 Uhr.

Seit Jahrzehnten prägt Sting die internationale Rock- und Pop-Geschichte, erst als Sänger und Bassist bei The Police und dann Solo. Er arbeitet als Komponist, Singerr-Songwriter. Mit The Police wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, er wurde 17 mal mit einem Grammy-Award und hat weltweit 100 Millionen Alben verkauft, wie es auf der Home-Page von St. Peter at Sunset heisst. Zudem wurde Sting als Schauspieler unter anderem miz einem Golden Globe ausgezeichnet und war vier Mal für einen Oscar nominiert.

Darüber hinaus holt das St. Peter at Sunset die schottische Songer-Songwriterin Amy MacDonald nach Kestenholz, wie bereits bekannt ist. Sie wird im Rahmen der Tour «Is This What You’ve Been Waiting For?», die nach ihrem jüngst veröffentlichtem sechsten Album benannt ist, in den Kanton Solothurn kommen. Ihr Konzert findet am 10. Juli statt.

Die kommende Ausgabe von St. Peter at Sunset findet vom 7. bis 11. Juli statt.