Tote bei Explosion in Kabul – Anschlag auf Chinesen?

Keystone-SDA

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Explosion mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen worden. Neben den Toten seien 20 Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete der Betreiber der Klinik, die Hilfsorganisation Emergency.

(Keystone-SDA) Die Ursache für die Explosion war zunächst unbekannt. Sie ereignete sich nahe einem Hotel in einem belebten Viertel, wie der für Kabul zuständige Polizeisprecher der Nachrichtenagentur DPA sagte.

Der afghanische Sender Tolonews berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, die Explosion habe auf chinesische Staatsbürger gezielt. Ein Video zeigte Rauch, Trümmer und verletzte Menschen auf einer Strasse.

Seit der Machtübernahme der Taliban vor viereinhalb Jahren sind Anschläge in weiten Teilen des Landes zurückgegangen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert jedoch immer wieder Attentate für sich.