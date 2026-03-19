Tote Fische in Bach bei Châtel-St-Denis FR gefunden

Keystone-SDA

Im Rathvel-Bach in der freiburgischen Gemeinde Châtel-St-Denis sind am Mittwoch zahlreiche tote Fische aufgefunden worden. Ursache war eine Wasserverschmutzung, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei wurde am Mittwochmorgen über die Verschmutzung des Baches informiert. Vor Ort stellte der Wildhüter ein Fischsterben fest. Betroffen war ein Abschnitt von 2,5 Kilometern Länge, wie die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Verunreinigung habe vor ihrer Entdeckung bereits länger bestanden. Das Wasser stromaufwärts (Marais de Rathvel) sowie stromabwärts (Richtung Châtel-St-Denis) sei nicht kontaminiert.

Die Ursache für die Verschmutzung war am Donnerstagnachmittag zunächst unklar. Das Amt für Umwelt sei daran, Wasserproben zu analysieren, hiess es weiter.