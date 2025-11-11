Tote und Verletzte bei Unfall mit Reisebus in Ägypten

Keystone-SDA

Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen an der Küste des Roten Meeres in Ägypten sind zwei Menschen getötet und etliche weitere verletzt worden.

(Keystone-SDA) Insgesamt seien 38 Menschen unterschiedlicher Nationalität an Bord des Busses gewesen, hiess es in einer Mitteilung des Gouvernements des Roten Meeres auf Facebook. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der ägyptischen Behörden um einen Ägypter und eine Frau aus Russland.

Der Zusammenstoss ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden. Etliche Rettungswagen seien zum Unfallort geeilt. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus im etwa fünf Kilometer entfernten Ras Rareb gebracht worden.

Laut der ägyptischen Zeitung «Al-Masry al-Youm» soll es 36 Verletzte gegeben haben, darunter 24 ausländische Staatsangehörige, deren Identität erst noch geklärt werden müsse.