Tote und Verletzte im Südosten der Ukraine

Keystone-SDA

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In der Ukraine sind bei verschiedenen russischen Angriffen im Gebiet Dnipropetrowsk im Verlauf des Tages nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden.

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(Keystone-SDA) Insgesamt seien neun weitere verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Olexander Hanscha, bei Telegram. Russland attackierte demnach die Kreise Dnipro, Nikopol und Synelnykowe und setzte dabei Drohnen, Artillerie Gleitbomben und eine Rakete ein.

In Saporischschja ebenfalls im Südosten der Ukraine wurden Militärgouverneur Iwan Fedorow zufolge sieben Menschen bei einem russischen Drohnenangriff in der zweiten Tageshälfte verletzt. Bei vier davon handele es sich um Minderjährige im Alter von 6 bis 16 Jahren.

Russische Besatzungsbehörden meldeten unterdessen in der besetzten Stadt Lyssytschansk im ostukrainischen Gebiet Luhansk Verletzte. Demnach wurden zwölf Menschen bei einem Drohneneinschlag in einen Bus verletzt. Von ukrainischer Seite gab es hierzu zunächst keine Informationen.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In der Nacht überzog Russland das Nachbarland erneut massiv mit Angriffen, allein in der Hauptstadt Kiew kamen dabei mehr als 20 Menschen ums Leben.