Totes Baby im Maulburg (DE) im Landkreis Lörrach gefunden

Keystone-SDA

Der Leichnam eines neugeborenen Buben ist am Freitag in Maulburg im Landkreis Lörrach (DE) gefunden worden. Das tote Baby befand sich in einem Müllsack in der Nähe eines Waldspielplatzes, wie das Polizeipräsidium Freiburg und die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Montag mitteilten.

(Keystone-SDA) Das Kriminalkommissariat hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz unweit des Flusses Wiese, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Aufgrund der laufenden Ermittlungen erteilen Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte, wie es im Communiqué heisst.

Im Februar 2025 wurde in der Nachbargemeinde Steinen-Hüsingen ebenfalls ein toter Säugling gefunden. Die Strafbehörden leiteten damals ein Ermittlungsverfahren gegen die jugendliche Mutter des Neugeborenen ein, welche sich bei der Polizei gemeldet hatte.