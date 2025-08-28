Tourismusorganisation Davos-Klosters trennt sich vom CEO

Keystone-SDA

Die Tourismusorganisation Davos-Klosters und Kurdirektor Albert Kruker gehen getrennte Wege. Als Grund für die Vertragsauflösung genannt wurden "unterschiedliche Auffassungen über die Umsetzung der Strategie und die Priorisierung unternehmerischer Führung".

(Keystone-SDA) Konkret geht es gemäss einer Mitteilung der Tourismusorganisation vom Donnerstag um unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzung der Tourismusstrategie und zur Setzung unternehmerischer Schwerpunkte. Kruker wurde deswegen vom Verwaltungsrat der Tourismusorganisation per sofort von seinen Aufgaben freigestellt. Der Verwaltungsrat und die übrigen Kadermitglieder übernehmen vorläufig seine Aufgaben.

Kruker hatte sein Amt erst im Juli 2024 angetreten. Der Verwaltungsrat bedauere sehr, dass es zu dieser Entscheidung gekommen sei, teilte er mit. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin habe bereits begonnen.