Touristenbus prallt in Fassade des Zürcher Kunsthauses

Keystone-SDA

Ein Touristenbus ist am Dienstagmittag in die Fassade des Kunsthauses Zürich geprallt. Der 68-jährige Chauffeur wurde ins Spital gebracht. Die Polizei schliesst ein medizinisches Problem nicht aus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die rund zwei Dutzend Passagierinnen und Passagiere des Busses blieben unverletzt, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag meldete. Der Bus war auf dem Weg Richtung Bellevue. Er geriet im Bereich des Heimplatzes von der Strasse ab, fuhr in eine Ampel und prallte danach in das alte Gebäude des Kunsthauses.

Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Die Buslinie 31 blieb in Richtung Klusplatz längere Zeit unterbrochen.