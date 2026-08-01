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Trachtenleute bevölkern zum 1. August das Rütli

Keystone-SDA

Mehrere hundert Personen sind im Verlauf des Samstagvormittags zur Bundesfeier auf dem Rütli UR eingetroffen. Besonders viele präsentieren sich dieses Jahr in einer Tracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Weil die Schweizerische Trachtenvereinigung ihr hundertjähriges Jubiläum feiert, ist sie als Ehrengast zur 1.-August-Feier eingeladen worden. Schon auf dem Schiff von Brunnen SZ zum Rütli sorgten die Trachtenleute für Stimmung und tanzten zu live gespielter Ländlermusik.

Auch wenn die offiziellen Trachten eher traditionell seien, seien die Menschen, die in ihnen steckten, sehr vielfältig, sagte Anders Stokholm der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Stokholm präsidiert die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), welche die Feier auf dem Rütli organisiert.

Die offizielle Feier findet am frühen Nachmittag statt. Festredner ist Bundespräsident Guy Parmelin.

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