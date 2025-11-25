Tracker in Rennvelo führt zu einem Diebestrio in Reinach AG

Keystone-SDA

Drei mutmassliche Täter sind nach einer Diebestour in Niederrohrdorf AG von der Polizei am Montag festgenommen worden. Es handelt sich um zwei Rumänen und eine Landsfrau im Alter von 19, 21 und 32 Jahren. Ein Tracker im gestohlenen Rennvelo führte zum Diebestrio.

(Keystone-SDA) Die drei Personen seien in zahlreiche Kellerabteile eingebrochen und hätten Fahrräder entwendet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Die Ermittlungen hätten nach Reinach geführt. Dort seien die drei Verdächtigen in einer Wohnung festgenommen worden. Es sei Diebesgut sichergestellt worden.

Die Bewohner mehrerer Wohnsiedlungen in Niederrohrdorf fanden am Montagmorgen Dutzende Kellerabteile aufgebrochen vor, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Dabei fehlten mehrere eingestellte Velos, darunter ein Rennvelo.

Tracker verrät Standort des Velos

Weil dessen Eigentümer darin einen Tracker eingebaut hatte, konnte er den Standort des Fahrrades feststellen und meldete dies am Vormittag der Kantonspolizei.

Mit einem Hausdurchsuchungsbefehl der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Kantonspolizei die Liegenschaft. Dabei fand sie in einer Garage das gesuchte Rennrad und mehrere weitere, mutmasslich entwendete Fahrräder sowie sonstiges mögliches Diebesgut.