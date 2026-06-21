Traktor brennt in der Nähe von Sedrun GR komplett aus

Keystone-SDA

Teilen

In der Nähe von Sedrun ist am Samstag ein Traktor komplett ausgebrannt. Mithilfe anderer Personen konnte der Fahrer einen Anhänger mit zwei Rindern noch rechtzeitig abkoppeln und aus dem Gefahrenbereich bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Während einer Fahrt auf der Strasse in der Via Alps drang Rauch in die Kabine des Traktors ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Der Lenker brachte sich selbst in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte sowohl den Traktor als auch eine Böschung in der Nähe.