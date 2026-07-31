Traktor kippt in Seedorf UR bei Ausweichmanöver auf die Seite

Keystone-SDA

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Ein 51-jähriger Traktorfahrer ist am Freitagmorgen in Seedorf im Kanton Uri bei einem Ausweichmanöver mit seinem Fahrzeug auf die Seite gekippt. Verletzt wurde niemand. Für die Bergung musste die Seestrasse vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

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(Keystone-SDA) Der Lenker eines Postfahrzeugs parkierte am Freitag kurz vor 9 Uhr an der Seestrasse in Seedorf im Bereich des Freiburgerstegs, um die Post auszutragen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung am selben Tag schrieb.

Der dahinter folgende Fahrzeuglenker bemerkte dies und bremste sein Fahrzeug ab. Dahinter folgte der Fahrer eines Traktors samt landwirtschaftlichem Anhänger, wie die Polizei weiter schreibt.

Beim eingeleiteten Bremsmanöver habe der 51-jährige Traktorfahrer ein Ausweichmanöver durchführen müssen, wobei der Traktor auf die linke Fahrzeugseite gekippt sei, heisst es weiter.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Seestrasse in beide Richtungen gesperrt.