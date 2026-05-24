Traktor mit Ladewagen überschlägt sich in Rehetobel AR

Keystone-SDA

Bei einem Arbeitsunfall in Rehetobel AR ist am Sonntag ein 63-jähriger Landwirt leicht verletzt worden. Sein Traktor mit angekoppeltem Ladewagen hatte sich bei Heuarbeiten an einem steilen Hang überschlagen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr während Heuarbeiten an einem Hang im Bereich Habset, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte. Ein 63-jähriger Landwirt war dort mit einem 30-jährigen Mann in einem Traktor unterwegs.

In dem steilen Wiesenstück rutschte der Ladewagen weg, kippte seitlich um und überschlug sich. In der Folge zog er den Traktor mit sich, der sich ebenfalls einmal überschlug, aber wieder auf den Rädern landete.

Der Landwirt zog sich leichte Kopfverletzungen zu, während sein Mitfahrer unverletzt blieb. Beide Männer wurden von einer Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht. An Traktor und Ladewagen entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken.