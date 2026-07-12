Traktorfahrer verletzt sich bei Unfall in Ennetbühl SG schwer

Keystone-SDA

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Ein 35-jähriger Mann hat sich am Samstagvormittag bei einem Traktorunfall in Ennetbühl im Kanton St. Gallen verletzt. Die Rettungsflugwacht Rega flog den Verunfallten nach der Bergung in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Der Mann transportierte kurz nach 11.30 Uhr im Bereich Hinderchüis Strohballen, wie es in einer Mitteilung vom Sonntag hiess. Sein Traktor geriet im abfallenden Gelände ins Rutschen und kippte seitlich weg.

Der Lenker wurde dabei mutmasslich aus der Kabine geschleudert. Dabei verletzte er sich «eher schwer», wie es weiter hiess. Trotz der Verletzungen gelang es ihm, die Rettungskräfte selber zu alarmieren.