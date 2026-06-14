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Traktorfahrer verletzt sich beim Mähen in Rüti schwer

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Traktorfahrer ist am Samstag in Rüti ZH bei Mäharbeiten schwer verunfallt. Er musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Polizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr, als der Mann auf einer Wiesenfläche Mäharbeiten durchführte. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug im steilen Gelände ins Rutschen und überschlug sich, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag schrieb.

Neben der Kantonspolizei standen der Rettungsdienst und die Rega im Einsatz. Die Polizei untersucht nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache.

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