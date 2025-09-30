Transformator fällt von Lastwagen und verliert über 100 Liter Öl
Ein Stromtransformator ist am Montag ab einem Lastwagen in Rueun GR gefallen und hat dadurch mehr als 100 Liter Öl verloren. Das Öl lief gemäss Polizeiangaben zunächst über die Strasse. Einsatzkräfte mussten im nahegelegenen Bach eine Ölsperre errichten.
(Keystone-SDA) Vermutlich habe man durch das rasche Eingreifen einen grösseren Schaden verhindern können, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag zu Keystone-SDA. Die Ölwehr der Feuerwehr wurde durch das kantonale Tiefbauamt unterstützt. Das ausgelaufene Öl sei so rasch gebunden und die Fahrbahn gereinigt worden. Ein Mitarbeiter des Amts für Natur und Umwelt überwachte die Arbeiten vor Ort.
Weshalb der Stromtransformator aus der Seitentüre des Containers auf dem Lastwagen fiel, werde jetzt untersucht, so der Sprecher weiter. Informationen, ob das Gerät im Container zu wenig befestigt war und weshalb sich die Türe während der Fahrt öffnete, lagen am Dienstag noch keine vor.
Der 25-jährige Chauffeur habe nach dem Unfall aber sofort die Polizei alarmiert, hiess es weiter. Er war auf der Oberalpstrasse von Trun in Richtung Ilanz unterwegs.