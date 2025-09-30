The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Transformator fällt von Lastwagen und verliert über 100 Liter Öl

Keystone-SDA

Ein Stromtransformator ist am Montag ab einem Lastwagen in Rueun GR gefallen und hat dadurch mehr als 100 Liter Öl verloren. Das Öl lief gemäss Polizeiangaben zunächst über die Strasse. Einsatzkräfte mussten im nahegelegenen Bach eine Ölsperre errichten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vermutlich habe man durch das rasche Eingreifen einen grösseren Schaden verhindern können, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag zu Keystone-SDA. Die Ölwehr der Feuerwehr wurde durch das kantonale Tiefbauamt unterstützt. Das ausgelaufene Öl sei so rasch gebunden und die Fahrbahn gereinigt worden. Ein Mitarbeiter des Amts für Natur und Umwelt überwachte die Arbeiten vor Ort.

Weshalb der Stromtransformator aus der Seitentüre des Containers auf dem Lastwagen fiel, werde jetzt untersucht, so der Sprecher weiter. Informationen, ob das Gerät im Container zu wenig befestigt war und weshalb sich die Türe während der Fahrt öffnete, lagen am Dienstag noch keine vor.

Der 25-jährige Chauffeur habe nach dem Unfall aber sofort die Polizei alarmiert, hiess es weiter. Er war auf der Oberalpstrasse von Trun in Richtung Ilanz unterwegs.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft