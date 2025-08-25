The Swiss voice in the world since 1935
Trauffer zerbricht sich über den Klimawandel den Kopf

Keystone-SDA

Der Berner Musiker und Unternehmer Trauffer zerbricht sich über den Klimawandel den Kopf. "Das kann nicht so weitergehen", sagte er in einem am Montag veröffentlichten Interview.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Bergstürze sind ganz klar eine Folge des Klimawandels», sagt der 46-Jährige in dem Interview mit der «Berner Zeitung». Dazu mache er sich viele Gedanken.

Marc Trauffer, wie er gebürtig heisst, fährt ein Elektroauto und heizt das von ihm betriebene Hotel, sein Zuhause sowie Nachbarhäuser mit Abfällen aus der Produktion. Sein Unternehmen stellt Holzkühe aus Schweizer Holz her, die auch in Übersee verkauft werden. Im Interview stört er sich ab dem «Plastikmist, der von China aus durch die halbe Welt gekarrt wird und wo wir schon lange nicht mehr wissen, was alles drinsteckt.»

Politisch aktiv zu sein, hält Trauffer jedoch nicht für seine Aufgabe. Er versteht sich als Unterhaltungskünstler und Unternehmer. Gesellschaftskritische Texte können ihm zufolge andere besser schreiben. «Ich bin der mit den Luftballons, der den Leuten eine Pause in ihrem Leben schenkt.» Hätte er aber keine Meinung zu Themen wie dem Klima und der Weltpolitik, wäre er «ein völliges Kamel», wie der Berner Oberländer sagt.

