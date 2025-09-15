The Swiss voice in the world since 1935
Treffsicherer Mitte-Präsident trifft mit Fussball Fensterscheibe

Mitte-Parteipräsident Philipp Matthias Bregy hat am Wochenende einen "coolen Fussballnachmittag mit seinen Jungs" verbracht. Als Kind wäre der 46-Jährige, der auch beim FC Nationalrat gegen den Ball tritt, gerne Fussballprofi geworden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Schluss des Fussballnachmittags stellte sich der Walliser auf X allerdings die Frage «bringen Scherben Glück?» Der «treffsichere Papa» traf, wie ein Bild beweist, offensichtlich eine Fensterscheibe. Ob es sich um eine Scheibe seines schmucken Einfamilienhauses in Naters VS handelt, bleibt offen.

Den Glasschaden steckte Bregy also offenbar sportlich weg. Bekannt ist hingegen, dass er nicht so gerne Gesellschaftsspiele spielt und zu den Vätern gehört, die ihre Kinder nicht freiwillig gewinnen lassen.

