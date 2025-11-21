Treibstofftank brennt in Motorradgeschäft in Cham ZG

Keystone-SDA

In der Werkstatt eines Motorradgeschäfts in Cham ZG hat am Freitag der Tank eines Zweirads gebrannt. Die Angestellten löschten den Brand und brachten den Tank ins Freie. Drei Personen mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert werden.

(Keystone-SDA) Die Werkstatt wurde anschliessend von der Feuerwehr entraucht. Das Gebäude sei wieder freigegeben worden, teilten die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zugs mit. Die Brandursache werde vom kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht.