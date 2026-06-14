TREND: Baselbieter Bevölkerung für Verbot fossiler Heizungen

Keystone-SDA

Eine Initiative will das de facto Verbot von Neuinstallationen von fossilen Heizungen im Kanton rückgängig machen. Nach der Auszählung 57 von 86 Gemeinden sagt die Baselbieter Bevölkerung mit rund 55,4 Prozent Nein zur Initiative.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 12.30 Uhr waren 26’415 Stimmen gegen die Initiative gezählt worden. Bei den Ja-Stimmen waren es zum gleichen Zeitpunkt 21’311 Stimmen oder 44,7 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 55,4 Prozent.

Bei der Vorlage zur neuen Ortsdurchfahrt Birsfelden BL zeichnete sich ein deutliches Ja ab. Bei einer Stimmbeteiligung von 54,2 Prozent waren 24’991 Stimmen dafür und 19’388 dagegen gezählt worden. Das entspricht eine Verhältnis von 56,3 Prozent Ja- zu 43,7 Prozent Nein-Stimmen.

Zur Initiative «Zämme in Europa» haben bisher rund 53,1 Prozent Ja gesagt und 46,9 Prozent Nein. Bei einer Stimmbeteiligung von 55,4 Prozent sind das 25’226 Stimmen dafür und 22’313 Stimmen dagegen.