TREND Zürcher Stimmberechtigte lehnen Vorkaufs-Initiative wohl ab

Keystone-SDA

Die Zürcher Stimmberechtigten werden die Vorkaufs-Initiative gemäss einer ersten Hochrechnung voraussichtlich ablehnen. Die Umsetzung der Mobilitäts-Initiative wird wahrscheinlich angenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Nein-Stimmenanteil bei der Vorkaufs-Initiative betrug in der ersten Hochrechnung des statistischen Amtes 62,1 Prozent. Beim Gegenvorschlag lag der Nein-Stimmenanteil bei 54,7 Prozent.

Die Mobilitäts-Initiative kommt gemäss Hochrechnung auf einen Ja-Stimmenanteil von 59,1 Prozent. Bei allen Hochrechnungen ist das Vertrauensintervall derzeit aber noch so gross, dass der Ausgang unsicher ist.