Trockenheit sorgt bei Pflanzen der Entlebucher Moore für Stress

Keystone-SDA

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Die Wasserknappheit bedeutet für Pflanzen in den Mooren der Biosphäre Entlebuch eine Stresssituation. Torfmoose können dabei austrocknen. Nach erneutem Regen wachsen sie aber wieder, wie das Biosphärenzentrum auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die diesjährige Hitze und Trockenheit sei zwar deutlich überdurchschnittlich, doch mit anderen Hitzejahren vergleichbar. Eine einzelne Hitzephase habe «vermutlich kaum längerfristige Folgen» für die Flora in der Biosphäre, hiess es weiter. Reihen sich jedoch mehrere Trockensommer aneinander, werde dies längerfristig zu einer Verbuschung und Beeinträchtigung der Moore führen.

Der Wasserspiegel liegt in Moorlebensräumen üblicherweise in der Nähe der Bodenoberfläche. Nach anhaltender Trockenheit sinkt er auf etwa 30 Zentimeter unter der Oberfläche, sofern die natürliche Wasserversorgung gewährleistet ist. In Mooren, in denen etwa Entwässerungen die Wasserzufuhr beeinträchtigen, könne der Wasserspiegel bis auf minus 50 Zentimeter fallen, teilte das Biosphärenzentrum mit.

So gelangt viel Sauerstoff in den Torfboden, der für gewöhnlich wassergesättigt ist. Dadurch werden Prozesse ausgelöst, die Nährstoffe freisetzen. Diese ermöglichen die Ansiedlung von Pflanzenarten, welche sich sonst in Mooren nicht wohlfühlen: etwa Büsche wie der Faulbaum oder Bäume wie die Fichte und Birke.

Hoher Wassergehalt ist zentral

Um die Moore als Lebensräume zu bewahren, sei es zentral, einen möglichst hohen Wassergehalt zu gewährleisten. Das Wasser müsse zudem möglichst langsam ab- oder durchfliessen. «Mit Moorwiedervernässungen oder Moorrevitalisierungen kann das sichergestellt werden.»

Wie genau sich Moore durch die Klimaerwärmung verändern werden, sei «noch nicht gut erforscht». Die Biosphäre führt in zehn Hochmooren von nationaler Bedeutung ein Monitoring durch. Dabei werden stündliche, automatische Wasserpegelmessungen vorgenommen und später Aufnahmen der Vegetation gemacht.

Die Unesco Biosphäre Entlebuch ist ein Regionaler Naturpark der Schweiz. Ihr Gebiet weist insgesamt 46 Hoch- und Übergangsmoore sowie 67 Flachmoore von nationaler Bedeutung mit einer Gesamtfläche von rund 2600 Hektaren auf, heisst es auf ihrer Webseite. Zudem ist die Biosphäre bekannt für die Karstlandschaft «Schratteflue».