Trotz Besucherrekord: Ikea Schweiz mit etwas weniger Jahresumsatz

Keystone-SDA

Die Möbelhauskette Ikea Schweiz hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 einen Besucherrekord erzielt. Der Umsatz ist allerdings etwas zurückgegangen.

(Keystone-SDA) Dieser belief sich im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende August) auf 1,21 Milliarden Franken und lag damit 2,3 Prozent unter dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ikea-Einkaufshäuser in der Schweiz verzeichneten derweil 13,85 Millionen Besucher, was einem Anstieg von rund 2,5 Prozent zum Vorjahr und von 6,2 Prozent zum Geschäftsjahr 2022/2023 war.

Der Besucherandrang habe sich auch in den Restaurants bemerkbar gemacht: 6,5 Millionen Gäste hätten sich im vergangenen Jahr bei Ikea verpflegt – gut 10 Prozent mehr. Damit ergab sich ein Umsatzplus im Food-Bereich von 2,8 Prozent. So wurden etwa die Fleischbällchen fast 1,5 Millionen Mal gegessen.

Online-Anteil bei fast 30 Prozent

Gleichzeitig stieg der Online-Anteil, der nun 28,8 Prozent zum Gesamtumsatz beitrug, wie es weiter heisst. Viele Menschen würden entweder ihre Planung online beginnen und zu Hause Optionen vergleichen und sich anschliessend im Einrichtungshaus beraten lassen. Oder sie bestellten über den Online-Shop und holten die Ware an einem Verkaufspunkt oder an einer mobilen Abholstation ab.

Auch der Secondhand-Bereich legte zu: Im «Der Zweite Chance»-Markt wurden laut Ikea fast 38’000 Produkte wiederverkauft – mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2023/2024. Kunden können hier gebrauchte Möbel, die sie nicht mehr brauchen, an Ikea zurückverkaufen.

Ikea eröffnete den Angaben zufolge 1973 in Spreitenbach das erste Einrichtungshaus ausserhalb Skandinaviens. Heute gehören zu Ikea Schweiz zehn Einrichtungshäuser. Das Unternehmen beschäftigt rund 3500 Mitarbeitende, über 130 Lernende absolvieren derzeit eine Ausbildung bei Ikea Schweiz.