Trotz grosser Tramumstellung bleibt das Pendlerchaos in Zürich aus

Keystone-SDA

Am Montag hat die bisher grösste Tramumstellung in der Stadt Zürich die Pendlerinnen und Pendler auf die Probe gestellt. Die VBZ waren mit viel Personal vor Ort, um verwirrten Passagieren zu helfen.

(Keystone-SDA) Allzu gross war die Verwirrung um 8 Uhr morgens allerdings nicht, wie sich rund um den Hauptbahnhof beobachten liess. Wie Mitarbeiter der VBZ an der Haltestelle Bahnhofquai/HB gegenüber einem Reporter von Keystone-SDA sagten, mussten sie kaum Fragen beantworten.

Im Sommer sei die Verwirrung grösser gewesen. In der Zeit war die Haltestelle Bahnhofquai wegen Bauarbeiten längere Zeit gesperrt. Vor allem Touristinnen und Touristen hätten damals nach den Weg gefragt. Die Pendlerinnen und Pendler scheinen nun mehrheitlich informiert zu sein oder sie suchen ihre Verbindung vor Ort über ihr Smartphone.

Auch der VBZ-Direktor hilft

Auch die VBZ bestätigen einen ruhigen Morgen. Vereinzelt hätten sich Leute beschwert, sagte eine Mediensprecherin der VBZ auf Anfrage. «Aber die meisten sind gut informiert und haben kaum Fragen».

Rund 35 Mitarbeitende, sogenannte Transport Guides, stünden seit Sonntag in zwei Schichten rund um den HB und das Bellevue im Einsatz. Auch VBZ-Direktor Martin Sturzenegger und weitere Mitglieder der Geschäftsleitung hätten den Passagieren den Weg erklärt, sagte die Mediensprecherin weiter.

Die Mitarbeitenden in den grünen Westen werden noch einige Tage im Einsatz stehen. Auch Anfang Januar stehen sie laut VBZ für Fragen bereit. Ob es noch Anpassungen bei der Beschilderung braucht, prüfen die Verkehrsbetriebe nun punktuell.

Bahnhofquai ein Jahr geschlossen

Seit dem Fahrplanwechsel vom Sonntag verkehren zahlreiche Tramlinien auf neue Wegen. Eine Verbindung über den Bahnhofquai ist während eines Jahres nicht möglich, was viele zum Umsteigen zwingt. Grund dafür ist, dass die denkmalgeschützte Haltestelle beim HB behindertengerecht umgebaut werden muss.

Auch auf dem übrigen Tramnetz ändert sich wegen des Ausbaus der Kapazitäten im Spitalgebiet Lengg/Balgrist vieles. Die rund 9000 Mitarbeitenden und 50’000 Patienten sollen pünktlich in den Spitälern ankommen.

Dieser Ausbau wirkt sich auf sieben Tramlinien aus: Die bisherige Linie 2 fährt etwa nicht mehr zum Bahnhof Tiefenbrunnen, sondern zum Spitalcluster in die Lengg. Auch die Linie 4 verkehrt künftig nicht mehr bis Tiefenbrunnen, sondern nach Rehalp.

Dazu kommt neu eine «Superlinie 5», die das Spitalgebiet Lengg und den Uetlihof mit den Bahnhöfen am linken und rechten Seeufer verbindet. Für diesen Fahrplanwechsel mussten 80 Weichenanlagen umgestellt, 1800 neue Haltestellenschilder produziert und 7500 neue Fahrplanaushänge aufgehängt werden.