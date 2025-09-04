The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Trotz US-Zöllen kaum mehr Kurzarbeit im Kanton St. Gallen

Keystone-SDA

Im Kanton St. Gallen haben sich die Bewilligungen für Kurzarbeit im August im Vergleich zum Vormonat nicht gross verändert. Der Effekt der US-Zölle sei derzeit gering, teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zusammen mit den monatlichen Veränderungen bei der Arbeitslosenquote gibt der Kanton St. Gallen anfangs Monat jeweils auch den Stand bei der Kurzarbeit bekannt.

Danach haben sich bis Ende August 57 Unternehmen mit 1831 Mitarbeitenden zur Kurzarbeit vorangemeldet. Das sind 299 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl liege auf Vorjahresniveau, sei aber höher als in den gleichen Monaten von 2022 und 2023.

Eine Bewilligung der noch hängigen Gesuche könnte die Zahl der betroffenen Mitarbeitenden noch um rund 200 Personen erhöhen, heisst es weiter. Derzeit sei der Effekt der US-Zölle gering. Die weitere Entwicklung bleibe jedoch offen.

Stabile Arbeitslosenquoten

Bei der Arbeitslosenquote in den Ostschweizer Kantonen gab es im Monatsvergleich nur wenige Veränderungen. Im Kanton St. Gallen blieb sie im August bei 2,0 Prozent, im Thurgau waren es unverändert 2,3 Prozent.

Kleine Verschiebungen verzeichneten Appenzell Ausserrhoden mit 1,6 Prozent (Vormonat 1,5 Prozent) und Appenzell Innerrhoden mit 0,8 Prozent (Vormonat 0,9 Prozent), dem schweizweit tiefsten Wert. Für die gesamte Schweiz liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft