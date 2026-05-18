Trubschachen erhält Denkmalpflege-Spezialpreis für Schulhaus

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat der Gemeinde Trubschachen für die Sanierung des historischen Dorfschulhauses von 1881 den Denkmalpflege-Spezialpreis 2026 verliehen. Das Schulhaus stärkt das Bewusstsein für den Wert des kulturellen Erbes, wie die Bildungs- und Kulturdirektion am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Haus sei ein besonderer Lernort, schrieb die Direktion in einer Mitteilung. «Es ist gleichzeitig alt und modern.» Es sei ein «lebendiger Ort des Lernens und der Begegnung» entstanden, der weit über die Gemeinde hinauswirke.

Die Sanierung ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Schule, Planenden, Handwerk und Denkmalpflege, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Gegenseitige Offenheit, Dialog und Kompromissbereitschaft hätten den Prozess geprägt und zu tragfähigen Lösungen geführt.

Trubschachen entschied sich bewusst für den Erhalt seines Dorfschulhauses, anstatt ein neues Gebäude zu bauen. Die Sanierung folgte dem Grundsatz, Bestehendes zu bewahren und gezielt zu ergänzen. Die bestehende Bausubstanz wurde möglichst repariert und mit dauerhaften Materialien ergänzt.