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Trump: Einigung im Ukraine-Krieg näher als viele denken

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat sich vor dem Nato-Gipfel optimistisch über mögliche Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geäussert. Nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei er sich sicher, dass dieser den Krieg beenden wolle. "Präsident Putin will, dass es endet. Das kann ich Ihnen sehr deutlich sagen", erklärte Trump im Weissen Haus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf die Frage, warum Putin nach dem Telefonat dennoch offensichtlich keinen ausreichenden Druck zu verhandeln verspüre, sagte Trump, man sei mit Russland und der Ukraine in Gesprächen. Eine Einigung sei näher, «als die Menschen glauben». Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wolle ein Ende des Kriegs.

Mit Blick auf den Gipfel sagte Trump: «Wir werden darüber sprechen, und ich glaube, wir werden es schaffen. Ich glaube, wir werden den Krieg beenden.» Das zweitägige Treffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.

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