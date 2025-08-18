The Swiss voice in the world since 1935
Trump: Treffen von Putin und Selenskyj in Vorbereitung

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump bereitet nach eigenen Angaben ein Treffen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social nach einem Telefonat mit Putin. Danach solle es ein Dreiertreffen geben, an dem auch er teilnehmen werde, ergänzte Trump.

In Verhandlungskreisen des Ukraine-Gipfels in Washington hiess es, das bilaterale Treffen sei von Putin vorgeschlagen worden, Zeit und Ort seien zu klären.

Kreml: Putin dankte Trump

Dagegen sprach Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow zunächst lediglich davon, dass die bisherigen direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew auf höherer Ebene geführt werden sollen als bisher. Er sprach nicht von einem Treffen der Präsidenten.

Selenskyj kritisierte immer wieder, dass die Moskauer Verhandler nichts zu entscheiden hätten. Er fordert deshalb ein direktes Gespräch mit Putin. Laut Uschakow dauerte das Telefonat 40 Minuten. Demnach dankte Putin Trump für dessen Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine.

Trump sieht guten ersten Schritt

Trump sprach auf seiner Plattform Truth Social von einem «sehr guten, frühen Schritt» hin zu einem Ende des Krieges. Trump telefonierte mit Putin am Rande eines Treffens mit Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern im Weissen Haus. Dabei seien unter anderem Sicherheitsgarantien für die Ukraine besprochen worden, schrieb Trump. Konkret sei es darum gegangen, für welche Garantien die verschiedenen europäischen Staaten sorgen würden – in «Koordination» mit den USA.

In den vergangenen Tagen war von der US-Regierung ein Nato-ähnliches Schutzversprechen der USA und europäischer Staaten an die Ukraine ins Gespräch gebracht worden – was ein Eingreifen im Fall eines militärischen Überfalls bedeuten könnte.

