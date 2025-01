Trump besucht vor Vereidigung Gottesdienst

Wenige Stunden vor seiner Vereidigung zum US-Präsidenten haben sich Donald Trump und seine Ehefrau Melania in Washington zu einem Gottesdienst eingefunden. Der Gottesdienst findet in der St. John's Episcopal Church nahe dem Weissen Haus statt. Die künftige First Lady Melania trug einen Hut mit weissem Band und breiter Krempe.