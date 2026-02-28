Trump deutet verschiedene Optionen für Vorgehen im Iran an

US-Präsident Donald Trump hat verschiedene Szenarien für das weitere Vorgehen im Iran dargelegt. "Ich kann aufs Ganze gehen und die komplette Sache übernehmen, oder es in zwei oder drei Tagen beenden und den Iranern sagen: "Wir sehen uns in ein paar Jahren wieder, falls ihr anfangt, (eure Atom- und Raketenprogramme) wieder aufzubauen"", sagte er einem Telefoninterview des US-Nachrichtenportals "Axios".

(Keystone-SDA) «Auf jeden Fall wird es mehrere Jahre dauern, bis sie sich von diesem Angriff erholt haben», sagte Trump demnach.

Am Samstagmorgen hatten Israel und die Vereinigten Staaten den Iran angegriffen. In der Folge attackierte die Führung in Teheran mehrere US-Militärstützpunkte in der Region. Die arabischen Golfstaaten beheimaten gemeinsam Tausende US-Truppen. Den Angriffen waren wochenlange Verhandlungen unter Vermittlung des Omans vorangegangen, unter anderem über das iranische Atomprogramm. Greifbare Fortschritte fehlten bis zuletzt.