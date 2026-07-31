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Trump kündigt weitere Angriffe auf den Iran an

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat weitere Angriffe auf den Iran angekündigt. "Wir werden sie sehr hart treffen", sagte er bei einer Kabinettsitzung auf dem Landsitz Camp David, angesprochen auf die nächsten vier Wochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Trump selbst nannte keinen Zeitrahmen und wurde auch sonst nicht konkret. «Wissen Sie, irgendwann werden sie es nicht mehr aushalten können.» Der Iran hätte nach den bisherigen Angriffen noch etwas militärische Kapazitäten, bald jedoch nicht mehr, betonte er. In der vergangenen Nacht hatte das US-Militär keine neuen Angriffe auf den Iran gemeldet.

Mit Blick auf diplomatische Bemühungen zur Beilegung des Kriegs gab Trump sich frustriert. Die Iraner hielten sich oft nicht an das Verabredete und würden Gesprächsinhalte öffentlich falsch darstellen, kritisierte er erneut. «Alles, was sie tun, ist, mich wütend zu machen.»

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