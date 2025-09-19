The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Trump muss nach Hubschrauber-Panne umsteigen

Keystone-SDA

Bei der Abreise von US-Präsident Donald Trump von seinem Staatsbesuch in Grossbritannien hat es einen Zwischenfall gegeben, der Trump zum Umsteigen gezwungen hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Hubschrauber des Präsidenten, «Marine One», musste am Abend auf dem Weg zum Flughafen Stansted wegen eines «kleineren Hydraulikproblems» vorzeitig auf einem kleineren Flugplatz landen, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte.

Trump und First Lady Melania seien dann in einen Begleithelikopter umgestiegen. Die Entscheidung sei aus reiner Vorsicht getroffen worden, der US-Präsident sei sicher umgestiegen, sagte Leavitt der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die BBC berichtete, der US-Tross habe Stansted, wo der Regierungsflieger «Air Force One» zum Abflug in die Vereinigten Staaten wartete, mit gut 20 Minuten Verspätung erreicht.

«Marine One» war am Landsitz des britischen Premierministers Keir Starmer gestartet, wo Trump und der Premier zum Abschluss des Staatsbesuchs eine Pressekonferenz gegeben hatten. Trump war am Dienstag im Vereinigten Königreich angekommen und am Mittwoch von König Charles III. empfangen worden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft