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Trump schwärmt von «heisser» Rapperin Nicki Minaj

Keystone-SDA

Rapperin als Trump-Fan Donald Trump hat die Rapperin Nicki Minaj überschwänglich gelobt und sie bei einer Veranstaltung im Weissen Haus als "heiss" bezeichnet. Die erklärte Unterstützerin des US-Präsidenten sei zudem eine "gute Freundin" und habe "echtes Talent", sagte Trump.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 43-jährige Minaj («Anaconda») hat zuletzt immer wieder öffentlich ihre Unterstützung für Trump bekundet, sich als seinen grössten Fan bezeichnet und damit auch Kritik auf sich gezogen. Nach der Veranstaltung im Weissen Haus postete sie auf der Plattform X ein Bild mit Trump im Oval Office und schrieb dazu «WhiteHouseBarbie mit ihrem Lieblingspräsidenten aller Zeiten».

Während Trumps erster Amtszeit hatte die in Trinidad und Tobago geborene Rapperin vor allem dessen harten Migrationskurs kritisiert und in einem 2018 geteilten Beitrag in den sozialen Medien erklärt, sie sei selbst als «illegale Einwanderin» mit fünf Jahren in die USA gekommen. Mittlerweile setzt sie sich für Trumps Politik ein – und bewirbt die «Trump Gold Card», mit der man für eine Million US-Dollar Bleiberecht in den USA bekommen soll.

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