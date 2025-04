Trump signalisiert Gesprächsbereitschaft bei Zollpaket

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat sich nach der Verkündung seines gewaltigen Zollpakets offen für Verhandlungen gezeigt. Die Länder, werden seiner Ansicht nach "alles für uns tun". Die Schweiz will zuerst das Vorgehen der USA besser verstehen, bevor sie etwas anbietet.

(Keystone-SDA) «Es kommt darauf an. Wenn jemand sagt, wir geben euch etwas, das so phänomenal ist. Solange sie uns etwas geben, das gut ist», sagte der Republikaner auf die Frage einer Journalistin, ob er offen für Deals mit den betroffenen Ländern sei. Die Zölle würden den USA die Macht zu Verhandlungen geben.

Als Beispiel nannte Trump die Kurzvideo-App Tiktok. Tiktok hätte nach einem US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar von dem in China ansässigen Eigentümer Bytedance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte eine Gnadenfrist von 75 Tagen ein, die am 5. April abläuft. «Wir haben eine Situation mit Tiktok, in der China wahrscheinlich sagen wird: Wir werden einem Deal zustimmen, aber werden Sie etwas in Bezug auf die Zölle tun?», sagte Trump an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

«Wir haben uns selbst auf den Fahrersitz gesetzt», so der Republikaner. Vor den Zöllen hätten die meisten Länder nein gesagt, falls die USA sie um einen Gefallen gebeten hätten. «Jetzt werden sie alles für uns tun.» Ein hochrangiger Regierungsbeamter hatte zuvor deutlich gemacht, dass die neuen weitreichenden Zölle auf Importe aus anderen Ländern nicht verhandelbar seien.

Die Schweiz setzt auf Verhandlungen

Die US-Regierung habe betont, dass sie gesprächsbereit sei, sagte hingegen Bundesrat Guy Parmelin bereits am Donnerstag. Es gehe nun darum, das Vorgehen der USA besser zu verstehen. Erst danach könne man in Verhandlungen etwas anbieten, sagte Parmelin.

Trump hatte am Mittwoch für die Schweiz Zölle von 31 oder 32 Prozent – je nach Unterlagen – auf Schweizer Exporte angekündigt. Eine Zunahme der handelspolitischen Spannungen liege nicht im Interesse der Schweiz, begründete der Bundesrat den Verzicht auf sofortige Gegenmassnahmen.