Trump telefoniert nach Erdbeben mit Venezuelas Präsidentin

Keystone-SDA

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Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez hat zwei Tage nach dem schweren Doppel-Erdbeben in dem südamerikanischen Land mit US-Präsident Donald Trump telefoniert.

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(Keystone-SDA) Trump und US-Aussenminister Marco Rubio hätten angerufen und ihr die Unterstützung der USA für Venezuela angesichts der Katastrophe zugesichert, schrieb Rodriguez auf der Plattform X.

«Sie bekräftigten ihre Bereitschaft, die Hilfsmassnahmen durch die Entsendung von Rettungskräften, Spezialausrüstung, Unterstützung für Notunterkünfte und humanitäre Hilfe für die betroffenen Familien zu begleiten. Wir sind zutiefst dankbar für diese Geste der Freundschaft und Zusammenarbeit», schrieb die Staatschefin.

Ex-Präsident Maduro im Januar von US-Einheiten festgenommen

Bei dem Beben am Mittwoch kamen laut Behördenangaben mindestens 920 Menschen ums Leben. Mehr als 3.300 Menschen wurden verletzt. Die USA sowie andere Länder, darunter auch Deutschland, haben Rettungsteams nach Venezuela geschickt. Zahlreiche Menschen befinden sich noch unter den Trümmern.

Im Januar hatte eine Spezialeinheit des US-Militärs den langjährigen Machthaber Nicolás Maduro in Caracas gefangengenommen und in die USA gebracht, um ihn wegen Drogendelikten vor Gericht zu stellen. Seitdem hat Maduros einstige Stellvertreterin Rodríguez die Regierungsgeschäfte übernommen. Trumps Regierung will die grossen Ölvorkommen des Landes zugunsten der USA nutzen und übt inzwischen erheblichen Einfluss auf die venezolanische Ölindustrie und Politik aus.